Morre aos 91 anos o ator Francisco Cuoco

Morreu nesta 19, aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofria complicações de saúde devido à idade. A causa de sua morte não foi informada, mas ele tratava de uma infecção provocada por um ferimento. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do corpo do ator. Nascido em São Paulo, na capital, Francisco Cuoco decidiu aos 20 anos trocar o curso de direito pelo de arte dramática e construiu uma carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Na televisão, ele esteve em tramas aclamadas como Selva de Pedra, de 1972; Pecado Capital, de 1975; e O Astro, de 1977.



