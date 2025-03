Morre Cláudio Lembo, ex-governador de SP, aos 90 anos de idade

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu nesta quarta-feira (19), aos 90 anos. Doutor em direito, Lembo foi vice-governador em 2003 e em 2006 assumiu o comando do estado, quando Geraldo Alckmin concorreu à presidência da República. Pouco depois, o governo de Lembo ficou marcado por uma onda de violência no estado. Em nota, o governo de São Paulo lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias. O presidente Lula disse que recebeu a notícia com tristeza e que Lembo foi símbolo de política com "P" maiúsculo. O velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Cláudio Lembo deixa esposa, um filho e quatro netos.



