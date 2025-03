Motociclista baleado por assaltantes sobrevive após projétil atingir primeiro o notebook dele

Um motociclista de 35 anos sobreviveu a um tiro nas costas durante um assalto na zona oeste de São Paulo por conta de um notebook que carregava na mochila e amorteceu o impacto do disparo. O crime ocorreu quando ele voltava do trabalho e foi abordado por cinco criminosos, dois deles em bicicletas. Após ser rendido e entregar a moto, o homem foi baleado mesmo sem reagir. O projétil perfurou a mochila, mas foi bloqueado pelo computador, evitando uma tragédia. A vítima passou por um procedimento médico para a retirada da bala e está bem. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região e recuperou a moto em Osasco, além de duas bicicletas usadas no crime.



