Motociclista morre depois de ser atingido por linha chilena na Baixada Fluminense

Um motociclista morreu ao ser atingido por uma linha chilena na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O material, proibido por lei desde 2019, é altamente cortante e usado para empinar pipas. A vítima, Jorge Luiz da Silva Marciano, levava a esposa na garupa quando foi ferido no pescoço e não resistiu. Só neste ano, o estado já registrou mais de 700 denúncias de uso de linhas cortantes, número que supera todo o ano de 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!