Motorista de aplicativo é mantido refém por quase quatro horas em São Paulo

Um motorista de aplicativo foi mantido refém por quase quatro horas, na zona leste de São Paulo. A vítima foi resgatada porque a esposa instalou um rastreador oculto no celular do marido. Ela percebeu o crime e pediu ajuda à polícia após ouvir a conversa por quase dez minutos. Foi quando teve certeza que se tratava de um crime. Os policiais encontraram o carro e tentaram fazer a abordagem, mas o assaltante - que dirigia o veículo - acelerou e fugiu na contramão, batendo de frente com outro que vinha em sentido contrário. Três suspeitos foram presos e vão responder por sequestro, extorsão e resistência à prisão.



