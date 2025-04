Motorista de ônibus mantido refém na zona leste de SP é libertado após duas horas e meia

Após duas horas e meia, termina o sequestro do motorista que era mantido refém em um ônibus em São Paulo. A vítima, que foi libertada, era ameaçada com uma faca por um ex-funcionário da SPTrans, empresa que gerencia o transporte público na capital. O ônibus ficou parado na rua perto da estação de metrô Corinthians-Itaquera. Confira.



