Motorista de ônibus perde o controle e destrói a parede de uma casa em São Paulo

Uma pessoa precisou ser socorrida após um acidente com ônibus em São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo em um muro na tarde desta sexta-feira (18). A vítima foi socorrida ao pronto-socorro. Ainda não se sabe se o acidente tem relação com a forte chuva registrada no estado. Diversos pontos da cidade ficaram em estado de alerta para alagamentos. Na zona norte, o helicóptero da RECORD flagrou avenidas inundadas. Enquanto motoristas se arriscavam, um grupo de quatro meninos brincava em uma rua tomada pela água.



