Motorista é expulso de aplicativo após ser flagrado chutando passageira idosa no RJ

Um motorista de aplicativo foi expulso da plataforma depois de ser flagrado dando um chute em uma passageira de 68 anos no Rio de Janeiro. A agressão teria acontecido porque a vítima comeu biscoito no carro e deixou cair farelos. As câmeras de segurança do condomínio onde a passageira mora, em Copacabana, na zona sul do Rio, registraram o flagrante.