Motorista e oito pessoas de time de remo do RS morrem em acidente com carreta e van na BR-376

Um grave acidente deixou nove mortos e dois feridos na divisa do Paraná com Santa Catarina. As vítimas faziam parte de uma equipe de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sete atletas, o técnico e o motorista da van morreram na hora. Um atleta sobreviveu e está aguardando a chegada da mãe para receber alta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta container, carregada com autopeças, bateu na traseira da van com a equipe.