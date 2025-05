Motos elétricas superam o dobro das vendas em apenas um ano; veículos chegam a 120 km/h

Em um ano, mais que dobrou, a venda de motos elétricas no país. Esses veículos podem alcançar até 120 quilômetros por hora e não podem circular em calçadas ou ciclovias. Muitas se confundem com as bicicletas elétricas, que não precisam de registro e são menos velozes, por isso muita gente se engana e acaba tendo problemas com a fiscalização. Esta semana a polícia fez uma blitz no centro de São Paulo.



