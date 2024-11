MP-RJ denuncia sócios e funcionários do laboratório que fraudou exames de HIV de doadores de órgãos

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os sócios e funcionários do laboratório que fraudou exames de HIV de doadores de órgãos. Seis pessoas foram denunciadas e vão responder por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. Cinco suspeitos estão presos e o sexto teve a prisão temporária solicitada à Justiça. Na denúncia, a promotoria afirmou que os funcionários e sócios do laboratório desrespeitaram a vida humana, elaboraram e assinaram laudos falsos, além de terem provocado a contaminação de inúmeros pacientes.