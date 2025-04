JR Dinheiro: Sites falsos enganam contribuintes no período de declaração do Imposto de Renda

Criminosos têm se aproveitado do período da declaração do Imposto de Renda para enganar os contribuintes. Mais de 1.400 páginas falsas estão no ar e a previsão é que esse número dobre nos próximos 30 dias. Na primeira semana do período de declaração de Imposto de Renda, foram criadas 33 páginas falsas por dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!