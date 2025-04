Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (10): Polícia investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio e de São Paulo. Temporal deixa ruas alagadas e crianças são resgatadas dentro de carro, no ABC paulista. Na capital, asfalto cede e abre cratera na Marginal Tietê. Caminhões carregados de soja ficam atolados em rodovia de Mato Grosso. Donald Trump diz que considera presidente chinês um amigo e espera acordo sobre taxação de produtos.