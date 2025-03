MP-SP denuncia à Justiça seis acusados de participar da execução de Vinícius Gritzbach

O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça seis acusados de participar da execução do empresário Vinicius Gritzbach, em novembro do ano passado. A denúncia, que teve como base o inquérito da Polícia Civil, aponta que a ação foi executada por três policiais militares. O cabo Denis Martins e o soldado Ruan Rodrigues são os autores dos disparos que mataram Gritzbach. O tenente Fernando Genauro foi quem ajudou na fuga da dupla. Além dos três, Kauê Amaral é apontado como "olheiro", responsável por informar os atiradores sobre a movimentação do empresário até a saída do aeroporto. Ele está foragido, assim como Emílio Gongorra e Diego Amaral, que para a promotoria, são os mandantes do crime.



