MP vai investigar ações para conter aumento de casos de Hepatite A em Campo Grande (MS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul vai investigar as providências adotadas pela Prefeitura de Campo Grande diante do aumento de mais de 20% nos casos de hepatite A, em comparação ao ano anterior. Katiuscia, que foi diagnosticada com a doença, relatou que precisou de internação devido aos fortes sintomas, como cansaço e dores. A transmissão ocorre por água e alimentos contaminados, e a vacinação está disponível para crianças a partir de 12 meses em unidades de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde alega que intensificou as orientações sobre contágio e vacinação, enquanto o governo estadual adota ações para conter a transmissão.



