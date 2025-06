MPF denuncia mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

O Ministério Público Federal denunciou o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O caso completa três anos hoje. Rúben Dário Villar, conhecido como Colômbia, está preso preventivamente desde dezembro de 2022. Além dele, outras oito pessoas foram denunciadas por envolvimento nas mortes de Bruno e Dom, no Vale do Javarí, no Amazonas. Até agora, ninguém foi condenado.



