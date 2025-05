MPT interdita elevadores da obra que deixou três operários mortos em SP

O Ministério Público do Trabalho interditou os elevadores da obra onde três operários morreram nesta semana. O sindicato, que representa os trabalhadores da construção, diz que oito mortes já foram registradas nesse ano. Para o presidente do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, a escassez de trabalhadores no mercado e falta de cumprimento das normas ajuda a explicar o aumento de mortes. Ainda segundo o sindicato, a cremalheira, como é chamado esse elevador de cargas, precisa ter um operador habilitado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!