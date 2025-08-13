Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro

Os passaportes em cima da mesa são para a renovação do visto americano. A procura pelo serviço nesta agência está três vezes maior. A maioria dos clientes quer evitar as mudanças anunciadas pelo governo norte-americano. Entre elas a volta da exigência de entrevista no consulado para crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos. As mudanças passam a valer a partir do dia 2 de setembro. Especialistas acreditam que o tempo para conseguir agendar uma entrevista no consulado americano deve aumentar de dois para até 5 meses. A nova taxa também vai deixar o processo mais caro. O valor para a emissão do visto terá uma taxa extra de 250 dólares. Dessa maneira o preço do documento passa do equivalente a R$ 1 mil para R$ 2.350.



