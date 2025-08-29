Logo R7.com
Mulher consegue escapar de sequestro ao ver viatura da polícia em posto de combustíveis em MG

A vítima, de 28 anos, passou dez horas dentro do carro com o ex-companheiro, de 35 anos

Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro ao ver uma viatura da polícia em um posto de combustíveis, em Minas Gerais. A vítima, de 28 anos, passou dez horas dentro do carro com o ex-companheiro, de 35 anos. Ela disse que foi abusada sexualmente. Enquanto o agressor abastecia o carro, a mulher percebeu que uma viatura da polícia se aproximava. Ela abriu a porta e correu para pedir ajuda. O homem ainda tenta alcançá-la, mas acaba dominado e preso em flagrante. O caso foi na cidade de Corinto, interior de Minas Gerais. 

