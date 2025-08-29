Mulher consegue escapar de sequestro ao ver viatura da polícia em posto de combustíveis em MG

Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro ao ver uma viatura da polícia em um posto de combustíveis, em Minas Gerais. A vítima, de 28 anos, passou dez horas dentro do carro com o ex-companheiro, de 35 anos. Ela disse que foi abusada sexualmente. Enquanto o agressor abastecia o carro, a mulher percebeu que uma viatura da polícia se aproximava. Ela abriu a porta e correu para pedir ajuda. O homem ainda tenta alcançá-la, mas acaba dominado e preso em flagrante. O caso foi na cidade de Corinto, interior de Minas Gerais.



