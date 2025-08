Mulher é sequestrada e agredida por cinco dias pelo ex-companheiro no interior de SP

Uma mulher foi sequestrada e agredida por cinco dias pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento em Taubaté, no interior de São Paulo. O agressor foi preso depois de uma perseguição policial. Com marcas no rosto, Karen contou que foi sequestrada pelo ex havia cinco dias. Enquanto, ele dirigia o carro da vítima, a mulher era obrigada a andar no banco do carona. Os dois circularam por várias cidades da região, dormindo em motéis, onde a esteticista sofria abusos.



