Mulher francesa e filho com Síndrome de Down são abandonados no Aeroporto de Guarulhos

Uma francesa e seu filho, com Síndrome de Down, teriam sido abandonados e passaram cinco dias no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A estrangeira, de 77 anos, pretendia viajar para Rússia. Apesar de ter passagens compradas, ela e o filho foram impedidos de embarcar porque, segundo a companhia aérea, não teriam condições de viajar sozinhos. Foi o filho mais novo quem deixou a mãe e o irmão no aeroporto. Ele morava na Bolívia e teria retornado para a França. Quando foi procurado pelas autoridades brasileiras, disse que a mãe podia se cuidar sozinha e que ele não tem recursos para ajudá-la. O consulado francês ofereceu passagens para a idosa, mas ela não teria aceitado. A prefeitura de Guarulhos e a concessionária que administra o aeroporto afirmaram que estão dando suporte aos viajantes. Nesta sexta-feira (22), a idosa foi levada para o hospital porque está com um quadro de trombose grave em uma das pernas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!