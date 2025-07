Mulher que se passava por funcionária da Receita para aplicar golpes é presa no RJ

Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro suspeita de integrar uma quadrilha investigada por aplicar golpes em idosos, se passando por funcionária da Receita Federal. Segundo a Polícia Civil, o grupo convencia as vítimas a entregar joias, aparelhos eletrônicos, obras de arte e realizar transferências via Pix, alegando erros na declaração do Imposto de Renda. Até uma obra de arte de Di Cavalcanti foi levada no golpe. O prejuízo estimado é de R$ 7 milhões e a polícia procura outros envolvidos.



