Mulher que trazia drogas da Europa para o Brasil é presa no Aeroporto de Guarulhos (SP)
Ela já era monitorada pela Polícia Federal e confessou que recebia R$ 20 mil para traficar
Uma mulher que trazia drogas da Europa para o Brasil foi presa nesta quinta-feira (4) no Aeroporto de Guarulhos. Ela já era monitorada pela Polícia Federal e confessou que recebia R$ 20 mil para traficar. A droga estava escondida em um fundo falso da mala de viagem. O policial usou alicate para rasgar a estrutura e encontrar o esconderijo. Compactados por espuma expansiva, estavam 9,3 quilos de haxixe, que é um tipo de maconha. Segundo a polícia, cada quilo dessa droga custa R$ 60 mil. A bagagem estava com uma brasileira de 33 anos, que mora em Guarujá, litoral de São Paulo. Agora já são sete pessoas presas suspeitas de integrar essa rede criminosa de tráfico internacional de drogas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas