Muro e bilheteria do Allianz Parque são pichados após derrota do Palmeiras para o Corinthians

Depois da derrota para o Corinthians, o muro e a bilheteria do Allianz Parque foram pichados de madrugada (18). Os pichadores escreveram: "Acorda, é guerra" e citaram o técnico Felipão em referência a Copa Libertadores do ano 2000. Na ocasião, o Palmeiras também perdeu a primeira partida para o Corinthians e conseguiu a classificação nos pênaltis, após vencer o segundo jogo. O muro foi pintado por funcionários do Palmeiras ainda pela manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!