Na Espanha, invasão de imóveis faz com que donos precisem pagar para voltar à própria casa

Na Espanha, um dos países mais ricos do mundo, autoridades afirmam que a invasão de imóveis se tornou um negócio e deixou de ser um protesto por falta de moradia. Em alguns casos, os donos precisam pagar para ter de volta a posse da própria casa. Fotos divulgadas pela prefeitura da cidade mostram como estava o interior no dia em que a polícia chegou para retirar os invasores de um prédio. O prefeito chama um deles de "profissional" das ocupações. Ele afirma que o movimento de ocupação, em vez de ser um protesto contra a falta de moradia, acaba prejudicando os mais necessitados. Sem ter onde morar, as pessoas precisam tocar a rotina, o trabalho e a família. Um desafio que cada vez mais espanhóis têm medo de ter que enfrentar.



