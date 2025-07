Quase 9% dos casos de homicídios em 2021 ocorreram no Brasil, mostra levantamento da ONU

Um levantamento da ONU apontou que houve 458 mil casos de homicídios em 2021 no mundo. Quase 9% desses crimes ocorreram no Brasil, com 39 mil pessoas mortas. Na época do estudo, o Brasil tinha vinte homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje esse número está em 16 para cada 100 mil habitantes. Ainda assim, o índice é o maior do que a média do continente americano e também da África.



