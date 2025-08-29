Logo R7.com
Na primeira noite com pressão de água reduzida, moradores da periferia de SP ficam sem abastecimento

Medida implementada pela Sabesp gera preocupações entre moradores, especialmente na periferia

JR na TV|Do R7

Na primeira noite com a pressão da água reduzida, na região metropolitana de São Paulo, moradores da periferia dizem que a medida foi tomada por causa do baixo nível dos reservatórios. Moradores que viveram a crise de abastecimento de água em 2013 e 2014 ficaram preocupados. Na época, houve racionamento de água. A expectativa é que essa economia aos poucos recomponha os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. 

