Na primeira noite com pressão de água reduzida, moradores da periferia de SP ficam sem abastecimento

Na primeira noite com a pressão da água reduzida, na região metropolitana de São Paulo, moradores da periferia dizem que a medida foi tomada por causa do baixo nível dos reservatórios. Moradores que viveram a crise de abastecimento de água em 2013 e 2014 ficaram preocupados. Na época, houve racionamento de água. A expectativa é que essa economia aos poucos recomponha os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo.



