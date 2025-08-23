Na Rússia, soldados que lutaram na guerra da Ucrânia dão treinamento militar para crianças. Mais de 80 crianças e adolescentes russos participaram de uma simulação de guerra, ao som de tiros. Vestidos com uniformes camuflados, eles rastejam na areia e correm em grupo. Os pais acompanham e registram as imagens.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!