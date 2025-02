Na volta às aulas, pais e estudantes tentam se adaptar à lei que proíbe celular nas escolas

Os alunos que voltaram às aulas nesta segunda (27), em várias escolas do país, tiveram que deixar o celular desligado. Pela primeira vez, o uso dos aparelhos por estudantes é proibido por lei, tanto na rede pública quanto na particular, e só está liberado em caso de emergência ou em atividades pedagógicas. A restrição também inclui o recreio, para evitar que crianças e adolescentes troquem o convívio com os colegas pelo isolamento nos jogos eletrônicos ou navegando nas redes sociais.