Namorada de Vinicius Gritzbach diz que não sabia que ele também tinha denunciado policiais

Quase três semanas depois, a polícia tenta prender pelo menos quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Vinicius Gritzbach no aeroporto internacional de São Paulo. Ele havia viajado a Alagoas com a namorada. Em entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, a mulher disse que não sabia sobre a denúncia de suposta corrupção de policiais civis, delatada por Vinicius.