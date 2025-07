‘Não abriremos mão da reciprocidade’, diz Lula sobre taxa anunciada pelos EUA

Questionado sobre a orientação dada ao Itamaraty frente às novas taxas anunciadas por Donald Trump, Lula disse que os negociadores já estão conversando com os Estados Unidos. “Do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer à OMC”, afirmou à Christina Lemos, citando que o comércio entre os países representa apenas 1,7% do PIB. “Se nada der resultado, vamos acionar a Lei da Reciprocidade”, garantiu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!