Negociações de paz entre Israel e terroristas do Hamas chegam a impasse

As negociações de paz entre Israel e grupo terrorista Hamas chegaram a um impasse depois de duas semanas de negociações. Um representante do braço armado do Hamas disse, em um vídeo divulgado nesta sexta (18), que o grupo só aceita um acordo com o fim permanente da guerra e a retirada completa do exército israelense da Faixa de Gaza. Ele ainda ameaçou voltar atrás em compromissos já assumidos, como a libertação dos reféns. O governo de Israel não comentou o vídeo, mas já concordou em retirar as tropas durante os dois meses de trégua. Enquanto isso, na fronteira com a Síria, Israel está erguendo um muro para tentar conter os conflitos entre drusos e tribos beduínas que estão em disputa na região.



