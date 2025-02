Neymar e Memphis Depay protagonizam duelo à parte no clássico entre Santos e Corinthians

O clássico entre Corinthians e Santos teve um duelo à parte. De um lado, o holandês Memphis Depay. Do outro, Neymar. Os nomes mais famosos do clássico não decepcionaram. Neymar quase marcou no primeiro tempo, mas o chute foi defendido pelo gigante Hugo Souza. Já Memphis deu um passe de gala para Yuri Aberto fazer o segundo gol do Corinthians, que deu a vitória para os donos da casa.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!