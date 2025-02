Neymar se aproxima do retorno ao Santos e agita torcida alvinegra

Mesmo ainda na especulação, o possível retorno de Neymar ao Santos já agita a torcida alvinegra. Na loja do clube, a camisa dez já voltou a ser a preferida. O contrato de Neymar com o Al-Hilal vai até o meio do ano. O jogador não foi inscrito no Campeonato Nacional da Arábia Saudita e por isso estaria tentando romper com o clube. O técnico do Peixe, Pedro Caixinha, desconversou, mas elogiou o craque.