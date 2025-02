Neymar x Corinthians: relembre o histórico do craque santista nos clássicos contra o Timão

O clássico entre Santos e Corinthians será o primeiro jogo de Neymar na Neo Química Arena com a camisa do Peixe. A partida será o reencontro do craque com o Timão depois de 12 anos. O histórico para o santista não é bom. Ao todo, foram 19 jogos, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Neymar marcou quatro gols e foi eliminado pelo rival três vezes. No entanto, conquistou um título marcante: na final do Campeonato Paulista de 2011.