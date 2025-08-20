Nicólas Maduro diz que vai mobilizar milhões de milicianos para lutar contra 'ameaças' dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, disse que vai mobilizar mais de quatro milhões de milicianos para lutar contra o que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante a transmissão de um evento do governo. Maduro disse que vai se preparar em todas as frentes para o que chamou de "ameaça do império". 4,5 milhões de milicianos foram convocados. Esses grupos nasceram em 2007 no governo do ditador Hugo Chávez, que promovia a ideia de povo armado para defender a pátria. Na prática, são trabalhadores treinados e armados, que agem nas periferias para denunciar moradores que são críticos ao regime. Nesta terça-feira (19), as milícias bolivarianas são vinculadas às forças armadas. A reação é uma resposta aos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro.



