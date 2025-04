No Parque Nacional do Xingu, Lula condecora o cacique Raoni com a mais alta honraria do país

O presidente Lula realizou nesta sexta-feira (4) uma visita histórica à aldeia Piaraçu, no Parque Nacional do Xingu (MT), onde condecorou o cacique Raoni com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria do país. Em meio a cantos e rituais tradicionais, Lula reafirmou seu compromisso com os povos originários, enquanto Raoni, em discurso emocionado no idioma Kayapó, cobrou proteção para a Amazônia e rejeitou projetos de exploração de petróleo na região. Acompanhado da primeira-dama Janja, o presidente também se reuniu com lideranças indígenas para discutir temas como demarcação de terras, combate a queimadas e desenvolvimento sustentável.



