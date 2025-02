No RS, Lula assina contrato para a construção de quatro navios da Transpetro

O presidente Lula esteve, nesta segunda (24), no Rio Grande do Sul e assinou um contrato para a construção de quatro navios da Transpetro. O projeto faz parte do programa de renovação da frota naval do do sistema Petrobras. A expectativa é de que a primeira embarcação seja entregue em 2027 e as outras três até 2028. No evento, Lula disse ser contra o combustível fóssil, mas afirmou que o Brasil ainda precisa de petróleo.



