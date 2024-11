No último dia do G20, Lula pede que países ricos antecipem metas climáticas para 2030

Nesta terça (19), Lula abriu o último dia do encontro de cúpula do G20 com um desafio aos líderes mundiais. O presidente propôs que os países antecipem as metas de redução da emissão de poluentes. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou a necessidade dessas nações reconhecerem o próprio papel neste processo. A conferência do G20 se destacou ainda pelos acordos bilaterais.