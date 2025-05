Nos EUA, juíza suspende medida que proibia matrícula de estrangeiros na Universidade de Harvard

Na suprema corte dos Estados Unidos, uma juíza federal suspendeu temporariamente a medida do governo americano que proibia a matrícula de estrangeiros na universidade de Harvard. A decisão veio depois que a universidade de Harvard entrou com uma ação judicial para contestar a proibição do governo americano. Na última quinta-feira (23), o departamento de segurança interna revogou o programa que permitia a matrícula de alunos de outros países. Quem estivesse matriculado teria que pedir transferência. A medida iria atrapalhar os estudos de quase 6,8 mil alunos, cerca de 27,2% dos inscritos, incluindo a princesa Elisabeth, futura rainha da Bélgica. Também há mais de 300 brasileiros em Harvard, sendo 123 alunos e 195 pesquisadores.



