Nova proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas inclui troca de reféns por prisioneiros

A proposta principal no novo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas deverá ser a troca de reféns por prisioneiros. O Egito está mediando as negociações. O exército israelense informou que matou membros do Hamas durante um bombardeio em Gaza, resultando na morte de 17 pessoas. Israel discute uma nova versão da proposta egípcia e condenou um relatório da Anistia Internacional sobre genocídio.