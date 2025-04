Nova tecnologia autorizada pela Anatel agiliza atendimento das chamadas de emergência

Uma tecnologia autorizada pela Anatel tem agilizado o atendimento de chamadas de emergência. O novo sistema utilizado pela polícia de São Paulo e de outros estados consegue identificar a localização da vítima pelo sinal do celular. A tecnologia funciona por meio de uma combinação de informações como dados de redes Wi-Fi, GPS, torres de celular e sensores com precisão elevada. E reconhece apenas ligações de aparelhos celulares.



