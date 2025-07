Nova tecnologia permite que bebês saiam da maternidade com carteira de identidade nacional

Bebês já estão saindo da maternidade com a nova Carteira de Identidade Nacional em seis estados do país. A tecnologia, que coleta as digitais dos recém-nascidos entre 12 e 24 horas após o parto, garante cidadania desde os primeiros dias de vida e ajuda a prevenir crimes como sequestro, tráfico de pessoas e adoções irregulares. O processo é rápido, feito no próprio hospital, e a emissão do documento é gratuita. Além da identificação, o novo RG pode facilitar o acesso a vacinas e benefícios sociais. Em São Paulo, o projeto está em fase de testes e deve durar 180 dias.



