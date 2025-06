Nova tecnologia transforma ensino nas faculdades de medicina no Brasil

No Brasil, uma novidade tecnológica está mudando a forma de ensinar nas faculdades de medicina. Modelos realistas dão aos alunos uma experiência muito semelhante de como lidar com os pacientes. Agora os estudantes de medicina da Universidade de São Paulo têm a chance de simular exames clínicos, cirurgias, procedimentos de urgência. São modelos físicos e também avatares virtuais de pacientes reais que, a partir de agora, devem provocar uma verdadeira revolução na medicina.



