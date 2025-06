Novas ondas de ataques marcam o quarto dia de confronto entre Israel e Irã

Novas ondas de ataques marcaram o quarto dia de confronto entre Irã e Israel. O governo israelense disse que não descarta uma operação contra o líder supremo iraniano. Autoridades israelense afirmaram que ao menos 40 mísseis foram disparados na última onda de ataques iranianos. Nos ataques da madrugada oito pessoas morreram e 287 se feriram. A imprensa iraniana afirma que o número de mortos nos ataques passou de 220. As forças de defesa de Israel disseram ter destruído, nos últimos ataques, 120 lançadores de mísseis balísticos, o que equivale a um terço do arsenal do regime iraniano.



