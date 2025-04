‘Novo cangaço’: criminosos armados com fuzis atacam agência bancária em Guaxupé (MG)

Criminosos armados com fuzis atacaram uma agência bancária em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, em uma tática conhecida como “novo cangaço”. Os criminosos conseguiram fugir. Parte da quadrilha atacou uma delegacia e um quartel da PM. Paredes ficaram perfuradas. Portas de vidro se quebraram e os estilhaços atingiram um policial que estava de plantão. Simultaneamente, outra parte do grupo invadiu uma agência bancária, no centro da cidade. Pelo menos 15 criminosos participaram do ataque. A quadrilha fugiu em cinco carros diferentes e os veículos foram abandonados na zona rural de Guaxupé. Ainda não há confirmação se os criminosos conseguiram levar o dinheiro da agência. Em nota, a Caixa informou que coopera com as investigações dos órgãos competentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!