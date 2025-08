Número de desempregados tem queda recorde no segundo trimestre deste ano

Taxa de desemprego recua e vai ao menor nível da série histórica. Desocupação caiu para 5,8% no segundo semestre, afetando 6,3 milhões de pessoas. O número de desempregados teve queda recorde no segundo primeiro trimestre deste ano. Mesmo assim seis milhões de brasileiros ainda buscam uma oportunidade de trabalho.



