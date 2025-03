Número de imigrantes mortos bate recorde em 2024, com quase nove mil registros

O ano passado foi o mais mortal para os imigrantes. Segundo dados das Nações Unidas, quase 9 mil mortes foram registradas, a maioria delas na Ásia e na África. As rotas mais perigosas incluem travessias do Deserto do Saara e do Mar Mediterrâneo. 2024 foi o quinto ano seguido de recordes de mortes, e a violência continuou sendo a principal causa.



