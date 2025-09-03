Número de mortos em terremoto que atingiu o Afeganistão passa de 1.400

Já passa de 1.400 o número de mortos no terremoto que atingiu o Afeganistão. A região atingida pelo abalo na fronteira com o Paquistão, é montanhosa e de difícil acesso. Segundo o talibã, mais de cinco mil casas desabaram, e muitas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Os hospitais estão lotados. A União Europeia e a ONU já destinaram mais de R$ 30 milhões em ajuda humanitária ao Afeganistão.