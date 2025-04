Número de mortos no terremoto que atingiu Mianmar já passa de 2 mil

Já passa de 2 mil o número de mortos no terremoto que atingiu Mianmar, no sudeste asiático. 3.900 pessoas ficaram feridas. Autoridades ainda tentam localizar sobreviventes. Na madrugada desta segunda (31), três mulheres e uma criança foram resgatadas vivas dos escombros de um hotel depois de mais de 60 horas de buscas.



